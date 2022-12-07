الرئيس شي من الرياض: الصين والسعودية تربطهما علاقة وثيقة من الصداقة

أعرب الرئيس الصيني شي جين بينج، عن سعادته بزيارة المملكة العربية السعودية مرة أخرى بعد ست سنوات، وحضور القمة الصينية العربية الأولى، والقمة الأولى للصين ومجلس التعاون الخليجي، تلبية للدعوة من الملك سلمان بن عبدالعزيز، مشيرا إلى أن الصين والمملكة تربطها علاقة وثيقة من الصداقة والشراكة وتترسخ الثقة الاستراتيجية المتبادلة بينهما بشكل مستمر.

وقال الرئيس شي في كلمة لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي بالرياض، اليوم الأربعاء: "يطيب لي بهذه المناسبة أن أتقدم نيابة عن الصين حكومة وشعبا، بأخلص التحيات وأطيب التمنيات للمملكة الصديقة حكومة وشعبا"، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضاف: "تربط الصين والمملكة علاقة... على مدى الـ32 سنة التي مضت على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، وظل الجانبان يتبادلان الفهم والدعم.. وحقق التعاون العملي بينهما نتائج مثمرة في المجالات كافة، ويحافظ الجانبان على التواصل والتنسيق الوثيقين في الشؤون الدولية والإقليمية".

وتابع الرئيس الصيني: "تجدر الإشارة بشكل خاص أنه بعد إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين في عام 2016، أقود أنا وخادم الحرمين الشريفين العلاقات الثنائية لتحقيق تطور كبير".

ولفت الرئيس الصيني إلى أنه سيبحث خلال الزيارة مع خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على نحو معمق العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، والعمل سويا على تخطيط تطور العلاقات الصينية السعودية.

وختم بالقول: "أتطلع إلى حضور القمة الصينية العربية الأولى والقمة الأولى للصين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، للعمل مع قادة الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي على الارتقاء بالعلاقات الصينية العربية والعلاقات الصينية الخليجية إلى مستوى جديد".

وسيتضمن برنامج الزيارة حضور رئيس الصين "قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية"، و"قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية"، وذلك بمشاركة قادة دول الخليج والدول العربية، وذلك "انطلاقاً من العلاقات المتميزة التي تربط دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية" مع الصين، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".