معبر رفح يستعد لدخول مرضى سرطان وحملة جنسيات من 5 دول

انتظمت حركة تجهيز شاحنات المساعدات المعدة للدخول إلى قطاع غزه من خلال معبر رفح البري، فيما استمرت حركة وصول طائرات نفل المساعدات الدولية إلى مطار العريش الدولي بشمال سيناء.

وكشف خالد زايد رئيس الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، أن الساعات الأخيرة شهدت وصول طائرتين من روسيا والكويت تحملان مساعدات إنسانية غذائية وطبية، تم تفريغها ونقلها لمركز الخدمات اللوجستية للتجهيز للنقل إلى معبر رفح البري لاحقا.

وأضاف أن عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش الدولي منذ 12 أكتوبر الماضي بلغ 270 طائرة حملت نحو 7000 طن من المساعدات المتنوعة، حيث تم تخزينها في 7 مخازن مؤمنة في مدينة العريش ونقلها إلى قطاع غزة، بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني، مشيرا إلى جهد فرق التطوع التي حققت أكثر من 100 ألف ساعة تطوع.

وأشار إلى أن المساعدات التي حملتها الطائرات مقدمة من 35 دولة عربية وأجنبية و15 منظمة إقليمية ودولية، وهي عبارة عن مساعدات إنسانية وأدوية ومستلزمات وأجهزة طبية ومواد غذائية وخيام وسيارات إسعاف مجهزة مولدات كهرباء وطاقة شمسية.

وكشفت مصادر في معبر رفح البري، أنه بحسب الكشف الذي ورد إلى المعبر، فإنه سيصل إلى الأراضي المصرية، اليوم الخميس، من قطاع غزة حوالي 283 من الأجانب، علاوة على دخول 13 من أعضاء المنظمة الدولية، واستقبال 219 مصريا من قطاع غزة وأكثر من 300 طفل سرطان وجريح للعلاج في الإمارات، ومن أبرز الجنسيات التي يجري عبورها من غزة: رومانيا 21، وأوكرانيا 112، وكازخستان 33، وأمريكا 63، وبريطانيا 10.

وبحسب المصدر في معبر رفح البري، فإن حركة المرور في الاتجاهين أمس الأربعاء سجلت وصول (21) مصابا، ومرافقين (20)، ووصول عدد حملة الجوازات الأجنبية إلى (620)، وسجلت حركة مغادرة الأراضي المصرية دخول الوفد الإيطالي مكون من (10)، وبلغ عدد شاحنات المساعدات التي سلمت فعليا للهلال الأحمر الفلسطيني 100 شاحنة.