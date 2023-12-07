فلسطين ترحب باعتزام بلجيكا منع دخول المستوطنين المتطرفين أراضيها

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، باعتزام بلجيكا منع دخول المستوطنين المتطرفين القاطنين بالضفة الغربية أراضيها.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان: "نرحب بالتصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو بشأن منع دخول المستوطنين المتطرفين لبلاده ورفضه لعنفهم ضد المدنيين واستعداده للعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية لفرض عقوبات تستهدف الأفراد المتورطين في أعمال عنف تقوض السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية المحتلة".

وطالبت الوزارة الدول كافة والأمم المتحدة ومجلس الأمن بـ"تبني هذه المواقف والتوجهات وفرض ما يلزم من العقوبات وإجراءات المحاسبة على ميليشيات المستوطنين المسلحة التي ترتكب الاعتداءات والجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين"، وفقا لوكالة الأناضول.

وأشارت إلى أنها ترحب بالموقف الذي صدر عن قمة قادة مجموعة الدول السبعة بشأن التنديد بالعنف الذي يرتكبه المستوطنون، والدعوة لمحاسبتهم، والمواقف والمؤشرات التي صدرت عن الخارجية الأمريكية ضد المستوطنين المتطرفين.

والأربعاء قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، إن حكومته ستمنع المستوطنين المتطرفين القاطنين في الضفة الغربية من دخول أراضيها.

وأوضح دي كرو، في منشور على منصة "إكس"، أن بلجيكا دعمت حق إسرائيل في الدفاع عن شعبها منذ البداية، ودعت في الوقت نفسه إلى التهدئة والامتثال للقانون الإنساني الدولي.

وتابع: "إذا أردنا نحن الأوروبيين أن نتحلى بالمصداقية، فيتعين علينا أن نرفع أصواتنا عندما يقتل الأبرياء في كييف أو غزة. سيتم منع المستوطنين المتطرفين القاطنين في الضفة الغربية من دخول بلجيكا".