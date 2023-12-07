إسرائيل تحاصر مدرسة تؤوي آلاف النازحين في بيت لاهيا

أفادت شبكة "الجزيرة" الإخبارية بتعرض مدرسة تؤوي آلاف النازحين في بيت لاهيا شمالي غزة، اليوم، إلى حصار قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت الشبكة عن فلسطيني محاصر في مدرسة خليفة في بيت لاهيا، القول، إن قوات الاحتلال تحاصر المدرسة التي تؤوي نحو 7 آلاف نازح، وإن قناصيها يعتلون عدة بنايات قبالة المدرسة.

وأضاف النازح الفلسطيني أن قوات الاحتلال تحاصر المدرسة من كل النواحي، واصفاً ظروف المحاصرين داخلها بغير المعقولة.

وأكد أن عددا من المحاصرين استشهدوا، قائلا إن كل من يستشهد من هؤلاء النازحين يتم دفنه في المدرسة بسبب الحصار الخانق عليها.

وكانت الشبكة قد أفادت في وقت سابق اليوم، بأن اشتباكات بالأسلحة الثقيلة تدور بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الشمالية لقطاع غزة.

وتأتي الاشتباكات بينما تستمر المقاومة في استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلية المتوغلة في مناطق بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا.