مرشح رئاسي أمريكي يقترح إرسال قوات إلى غزة لتحرير الرهائن

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قال حاكم ولاية نيوجيرسي السابق والمرشح الرئاسي كريس كريستي إنه على استعداد لإرسال قوات أمريكية إلى قطاع غزة لتحرير الرهائن الأمريكيين.

وأضاف ردا على سؤال حول تحرير الرهائن: "سأرسل الجيش الأمريكي إلى هناك لإعادة مواطنينا إلى البلاد".



وستجري المناظرة التمهيدية الرابعة للحزب الجمهوري يوم الخميس في توسكالوسا بولاية ألاباما.

وبين المشاركين فيها رجل الأعمال فيفيك راماسوامي، وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس، والمندوبة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، وحاكم ولاية نيوجيرسي السابق كريس كريستي.

وستجري الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في نوفمبر 2024.

وسيتنافس فيها الرئيس السابق دونالد ترامب وآخرون من الحزب الجمهوري، كما أعلن الرئيس الحالي جو بايدن نيته الترشح لولاية ثانية عن الحزب الديمقراطي.