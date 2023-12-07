 مرشح رئاسي أمريكي يقترح إرسال قوات إلى غزة لتحرير الرهائن - بوابة الشروق
الخميس 7 ديسمبر 2023 7:49 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

مرشح رئاسي أمريكي يقترح إرسال قوات إلى غزة لتحرير الرهائن

وكالات
نشر في: الخميس 7 ديسمبر 2023 - 7:24 ص | آخر تحديث: الخميس 7 ديسمبر 2023 - 7:24 ص

قال حاكم ولاية نيوجيرسي السابق والمرشح الرئاسي كريس كريستي إنه على استعداد لإرسال قوات أمريكية إلى قطاع غزة لتحرير الرهائن الأمريكيين.

وأضاف ردا على سؤال حول تحرير الرهائن: "سأرسل الجيش الأمريكي إلى هناك لإعادة مواطنينا إلى البلاد".

وستجري المناظرة التمهيدية الرابعة للحزب الجمهوري يوم الخميس في توسكالوسا بولاية ألاباما.

وبين المشاركين فيها رجل الأعمال فيفيك راماسوامي، وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس، والمندوبة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، وحاكم ولاية نيوجيرسي السابق كريس كريستي. 

وستجري الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في نوفمبر 2024.  

وسيتنافس فيها الرئيس السابق دونالد ترامب وآخرون من الحزب الجمهوري، كما أعلن الرئيس الحالي جو بايدن نيته الترشح لولاية ثانية عن الحزب الديمقراطي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك