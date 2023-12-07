موريتانيا: سجن مدون معارض لإدانته بسب رئيس الجمهورية

قضت محكمة موريتانية اليوم الخميس، بسجن مدون موريتاني معارض اثنا عشر شهرا منها أحد عشر مع وقف التنفيذ وشهرا نافذا لإدانته بتهمة سب وتجريح رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.

وأصدرت الغرفة الجزائية بمحكمة نواكشوط حكمها بعد ثلاثة أسابيع من اعتقال الشرطة للمدون المعارض محمد فال ولد عبد الله المؤيد للرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز.

وحكمت المحكمة على المدون بدفع غرامة مليون أوقية موريتانية قرابة ثلاثة آلاف دولار أمريكي والمصاريف المقدرة بعشرة آلاف أوقية نحو أربعين دولارا.

واعتقل المدون بعد نشره تدوينة بحسابه على فيسبوك، دعا فيها لإزاحة الرئيس محمد ولد الغزواني من الرئاسة، ووصف ذلك بأنه "فرض وواجب"، ولكنه لم يحدد الوسيلة التي يدعو بها لإزاحة الرئيس.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن العقوبة نص عليها قانون حماية الرموز الوطنية الذي يمنع التعرض لرئيس الجمهورية، والذي تمت المصادقة عليه في عهد الرئيس الحالي الغزواني، وأثار جدلا واسعا في موريتانيا ووصفته منظمات صحفيّة بالانتكاسة في مجال حرية الصحافة والتعبير.