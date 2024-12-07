وكالة الأنباء العراقية: أكثر من 1000 جندي سوري عبروا إلى العراق اليوم السبت

أفاد مصدر أمني رفيع عراقي، بأن بلاده استقبلت اليوم السبت، أكثر من 1000 جندي من الجيش السوري، عبر معبر القائم في محافظة الأنبار.

وقال المصدر لوكالة الأنباء العراقية «واع»، إن أكثر من ألف جندي من الجيش السوري طلبوا الدخول إلى العراق عبر معبر القائم الحدودي.

وأشار إلى أنه تم استقبال الجنود وقدمت لهم الرعاية اللازمة وتلبية احتياجاتهم.

وسمحت السلطات العراقية، بدخول مئات الجنود السوريين الفارين من الجبهة إلى العراق عن طريق منفذ القائم الحدودي، على ما أفاد مصدران أمنيان لوكالة «فرانس برس»، السبت.

وقال مسئول عراقي أمني، إن عدد الجنود السوريين الذين دخلوا العراق بلغ ألفين من عناصر بين ضابط وجندي، لافتا إلى أن دخولهم جاء بالاتفاق مع قوات سوريا الديموقراطية (قسد)، وبموافقة القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وأشار مسئول آخر، إلى أن من بين هؤلاء الفارّين من الجبهة جرحى نقلوا إلى مستشفى القائم لتلقي العلاج.

ولم يصدر أي بيان من الجيش السوري بشأن هذا التطور.