

شهدت منطقة بحي ثان طنطا التابعة لدائرة قسم ثانٍ، إحدى قضايا زنا المحارم بعد معاشرة شخص لابنته جنسيًا، حتى حملت منه وأثناء عملية الولادة داخل مستشفى طنطا الجامعي، رفض الأطباء إجراء عملية الولادة لعدم وجود قسيمة زواج، وعدم إقرار الزوج بمسئوليته عن عملية التوليد؛ لذا تم إبلاغ الأجهزة الأمنية بالواقعة.

وانتقل الرائد أحمد جمعة، رئيس مباحث قسم ثاني طنطا، ومعاونيه إلى مستشفى طنطا الجامعي، وبعمل التحريات الأمنية الأولية تبين من أن الفتاة في العقد الثاني من العمر.

وأكدت بعد تضييق الخناق عليها عن الزوج والحمل، أن هذا الأمر جاء بعد معاشرة والدها جنسيًا لها عدة مرات، وعلى فترات طويلة، إذ تبين من الفحص أن والدها 41 عاما، يقيم بدائرة قسم ثان طنطا محبوس في قضية بقسم أول طنطا مخدرات، وتم التأكد من صحة أقوالها.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.