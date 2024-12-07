عبدالمنعم سعيد: ترامب سيحول غزة إلى شواطئ ويرى أن إسرائيل بحاجة للتوسع

رأى الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب سيؤجل مسألة الحرب الإسرائيلية على غزة، للتركيز على أولويات أخرى؛ أهمها تغيير الدولة الأمريكية يليها أهمية الحرب على أوكرانيا.

وأضاف في تصريحات لبرنامج «نظرة» مع الإعلامي حمدي رزق، عبر شاشة «صدى البلد»، أن ترامب سيحاول في البداية جس نبض من يراهم شركاءه من العرب، لكنه سيفرض الأمر الواقع في النهاية كما فعل أثناء ولايته الأولى بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

وتابع: «ترامب يرى أن إسرائيل صغيرة وبحاجة إلى تتوسع، وهي فكرة لم يصرح بها الإسرائيليون أنفسهم، تمامًا كما قال هتلر إن ألمانيا صغيرة».

واستطرد: «توقعي أنه سيضم جميع المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل، كما فعل مع الجولان، ويحول غزة إلى شواطئ مثل اليونان كما اقترح صهره جاريد كوشنر الذي ضمه لإدارته الجديدة».

وأشار إلى أن ترامب لم يفرض التطبيع على أحد، لكن التطبيع جاء خوفا من إيران بهدف أمن قومي للخليج قائم على تهديد إيراني ضرب بالفعل أرامكو والرياض ومناطق كثيرة؛ لأن السعوديين والإماراتيين استنزفوا من الحوثيين بعد أن قسموا اليمن إلى 3 دول، وفق قوله.