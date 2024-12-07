الولايات المتحدة تدعو إلى عملية ديمقراطية سلمية في رومانيا بعد إلغاء الانتخابات الرئاسية

دعت الولايات المتحدة، إلى عملية ديمقراطية سلمية في رومانيا، بعد إعلان المحكمة الدستورية إلغاء الانتخابات الرئاسية، قبل يومين من الجولة الثانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم السبت، إننا ندعو جميع الأطراف إلى التمسك بالنظام الدستوري في رومانيا والانخراط في عملية ديمقراطية سلمية خالية من التهديدات بالعنف والترهيب، وتعكس الإرادة الديمقراطية للشعب الروماني.

وكانت المحكمة الدستورية برومانيا، قررت أمس إلغاء الانتخابات الرئاسية برمتها من أجل ضمان صحة عمليات التصويت وقانونيته، مطالبة ببدء العملية الانتخابية من جديد.

وأضافت المحكمة، أن الحكومة الرومانية ستحدد موعدا جديدا للانتخابات في وقت لاحق، بعدما كانت قد صادقت على نتائج الجولة الأولى، وذلك بعد إعادة فرز الأصوات.