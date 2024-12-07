 الاحتلال يعتقل 12 فلسطينيا من الضفة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاحتلال يعتقل 12 فلسطينيا من الضفة


نشر في: السبت 7 ديسمبر 2024 - 12:07 م | آخر تحديث: السبت 7 ديسمبر 2024 - 12:07 م


قال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيليّ اعتقلت يوم أمس، واليوم السبت 12 فلسطينيا على الأقل من الضّفة، بينهم أسرى سابقون.

وأضاف في بيان مشترك مع هيئة شئون الأسرى والمحررين، أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات: طولكرم، ونابلس، ورام الله، رافقها عمليات تخريب وتدمير واسعة في منازل المواطنين.

يُشار إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعب فلسطين، بلغ أكثر من 11 ألفًا و900 مواطن من الضّفة بما فيها القدس.

ومن الجدير ذكره أن الاحتلال يواصل اعتقال المدنيين من غزة وتحديداً من الشمال، وينفذ جريمة الإخفاء القسري بحقهم، ويرفض الإفصاح بشكل كامل عن هوياتهم وأماكن احتجازهم، مع العلم أن المؤسسات المختصة ومنذ بدء حرب الإبادة لم تتمكن من حصر حالات الاعتقال من غزة والتي تقدر بالآلاف.

 

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