ينظم معهد ثربانتس بالقاهرة والإسكندرية لقاءً علميًا بعنوان "تأثيرات التغيّر المناخي على المياه والتنوّع البيولوجي: أدوات للحدّ منه"، وذلك بالشراكة مع مبادرة VeryNile الهادفة إلى حماية نهر النيل من التلوث البلاستيكي. وتنعقد الفعاليتان في مقر المعهد بالقاهرة يوم 8 ديسمبر الجاري، وفي الإسكندرية يوم الثلاثاء 9 ديسمبر الجاري، من السابعة حتى الثامنة والنصف مساءً.

وخلال الفعاليتين، تقدّم العالِمة الإسبانية كريستينا بينييرو-كوربيرا، عضوة مجموعة الأبحاث BioCost بجامعة لاكورونيا، محاضرة تستعرض فيها نتائج دراستها حول النظم البيئية البحرية شديدة الحساسية تجاه التغيّر المناخي. وتتناول الباحثة الدور البيئي لهذه الغابات في استقرار النظم الطبيعية، إلى جانب التهديدات المتزايدة التي تواجهها نتيجة ارتفاع درجات حرارة المحيطات وتغيّر خصائص المياه.

تأتي هذه الفعالية ضمن جولة دولية تنتقل بين عدد من المدن العالمية، من بينها القاهرة والإسكندرية في مصر، وكراكوف في بولندا، وبورتو أليجري وبيلو هوريزونتي في البرازيل، وأوتريخت في هولندا، وصولًا إلى باليرمو في إيطاليا في ديسمبر 2025، وذلك في إطار تجربة تفاعلية تجوب مدنًا مختلفة حول العالم، لتقديم مساحة مفتوحة للجمهور للمشاركة في نقاشات حول قضايا المناخ والتنمية المستدامة.

تُقدَّم الفعاليتان باللغة الإسبانية مع إتاحة ترجمة فورية إلى العربية، على أن يصطحب الحضور هواتفهم وسماعات الأذن لمتابعة الترجمة، والمشاركة مجانية حتى اكتمال العدد.

تأتي هذه الفعالية ضمن برنامج معهد ثربانتس الذي يهدف إلى تعزيز الحوار بين الثقافات، وإتاحة مساحات مبتكرة للتعلّم والتفاعل الجماهيري مع الفنون والثقافات وقضايا البيئة والمجتمع.

يُشار إلى أن الشريك المحلي للفعالية VeryNile هو مبادرة تأسست عام 2018، وتقدّم نموذجًا مبتكرًا لمواجهة التلوث البلاستيكي من خلال إشراك الصيادين المحليين في جمع النفايات من نهر النيل مقابل أجور عادلة، إلى جانب تطوير مشروعات لإعادة التدوير وتعزيز الوعي البيئي داخل المجتمعات.