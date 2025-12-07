أكد كريم كمال، مراسل إكسترا نيوز من أمام معبر رفح البري، أن مصر تواصل بشكل مكثف جهودها الإنسانية لدعم أهالي قطاع غزة، من خلال إدخال قوافل الإغاثة والمساعدات الطبية واللوجستية عبر المعبر ومنفذ كرم أبو سالم.

وأوضح خلال رسالة على الهواء، أن الشاحنات بدأت منذ ساعات الصباح الأولى في الاصطفاف داخل المنطقة اللوجستية استعدادًا لدخول القطاع، محمّلة بالمستلزمات الأساسية، من أغذية ومشروبات وملابس وبطاطين، إلى جانب الأدوية والمهمات الطبية اللازمة للمستشفيات التي تواجه أوضاعًا حرجة بسبب الأزمة المستمرة منذ أشهر.

وأضاف كمال أن مصر رحّبت بتجديد ولاية وكالة الأونروا لما تقوم به من دور محوري في إيصال المساعدات إلى الفلسطينيين داخل القطاع، خصوصًا ما يتعلق بالإمدادات الطبية والغذائية، مشيرا إلى وجود تنسيق متواصل بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني، لضمان تلبية الاحتياجات المتزايدة داخل المخيمات والمستشفيات، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية واستمرار معاناة آلاف الأسر التي فقدت مساكنها وتعتمد بشكل كامل على المساعدات الواردة.

ورحبت جمهورية مصر العربية بقيام الجمعية العامة للأمم المتحدة بتجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» لمدة ثلاث سنوات، وهو تجديد حظي بتأييد واسع من ١٥١ دولة عضواً، بما يعكس التزام المجتمع الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العيش بكرامة إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم.

وإذ تؤكد مصر دعمها الكامل للأونروا ولدورها الإنساني الأصيل، فإنها تشدد على أن دور الوكالة يظل محورياً ولا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله، باعتبارها الجهة الرئيسية لتوفير الخدمات الأساسية للملايين من اللاجئين الفلسطينيين.

كما تُذكّر بأن وجود الأونروا يرتبط ارتباطاً وثيقاً بجوهر قضية اللاجئين ذاتها، وبالمسئولية الدولية تجاه إيجاد حل دائم لها وفق قرارات الشرعية الدولية.

ودعت مصر المجتمع الدولي إلى البناء على هذا الزخم وتعزيز جهود توفير التمويل المستدام لضمان استمرار خدمات الوكالة الحيوية، بما يسهم في صون حقوق اللاجئين الفلسطينيين، ويعزز فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.