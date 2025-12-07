الجامعة البريطانية في مصر تشارك في مؤتمر الطاقة الخضراء والاستدامة بأذربيجان

شاركت الجامعة البريطانية في مصر، برئاسة الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة، في فعاليات مؤتمر "دور الجامعات في الطاقة الخضراء والاستدامة"، والذي استضافته جامعة ADA بدولة أذربيجان، خلال الفترة من 2 إلى 3 ديسمبر الجاري.

وشاركت الدكتورة هادية فخر الدين، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال بالجامعة البريطانية، نيابةً عن الدكتور محمد لطفي، وجاءت مشاركتها ضمن جلسة بعنوان "مشاركة الشباب والمجتمع من أجل آسيا أكثر خضرة"، حيث ناقشت خلال الجلسة أهمية تمكين الشباب ودورهم المحوري في قيادة التحول نحو مستقبل مستدام.

وخلال مشاركتها، استعرضت الدكتورة "هادية “ دور الجامعة البريطانية في تنظيم برنامج محاكاة قمة المناخ (COP) وتنظيم ٤ نسخ متتالية منذ COP27 حتي COP30، مشيرةً إلى أن هذه المبادرات لعبت دورًا مهمًا في إعداد الشباب ليكونوا قادة مسؤولين ومحفّزين للتغيير في قضايا المناخ والاستدامة.

بدوره، أكد الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، اعتزاز الجامعة البريطانية بالمشاركة في هذا الحدث الدولي المهم، والذي يعكس التزام الجامعة بدعم جهود الاستدامة والتحول الأخضر محليًا وإقليميًا ودوليًا، مشيرا إلى أن عضوية الجامعة في رابطة CICA يؤكد على دورها الريادي في تمكين الشباب ودعم الأبحاث والمبادرات التي تواجه التحديات البيئية، ويعكس اهتمام الجامعة بتعزيز التعاون الدولي ونشر الوعي بقضايا البيئة والاستدامة.

وأضاف "لطفي"، أن الشباب هم القوة الأكثر قدرة على قيادة التغيير نحو مستقبل مستدام، وقد أثبتت نماذج محاكاة COP خلال الأربع أعوام الماضية، قدرة طلابنا على صياغة رؤى مبتكرة لقضايا المناخ، ومشاركتنا في هذا المؤتمر تأتي امتدادًا لدور الجامعة في تسخير التعليم والبحث العلمي لخدمة المجتمع وتحقيق أهداف الاستدامة بما يتوافق مع رسالة الجامعة.