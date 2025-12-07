تايوان ترصد 7 سفن بحرية وطائرتين عسكريتين تابعة للصين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

رصدت وزارة الدفاع الوطني التايوانية سبع سفن بحرية وطائرتين عسكريتين، تابعة للصين حول تايوان بين الساعة السادسة صباح أمس السبت والسادسة صباح اليوم الأحد.

وردا على ذلك نشرت تايوان طائرات وسفنا بحرية وأنظمة صاروخية ساحلية لمراقبة نشاط الصين، حسب وزارة الدفاع الوطني التايوانية. ولم تعبر أي من الطائرتين الصينيتين الخط الفاصل في مضيق تايوان، خلال ذلك الوقت، حسب موقع تايوان نيوز الإخباري اليوم الأحد.

وحتى الآن هذا الشهر، رصدت تايوان طائرات عسكرية صينية 72 مرة وسفنا صينية 41 مرة.

ومنذ أيلول 2020، زادت الصين استخدامها لتكتيكات المنطقة الرمادية بزيادة عدد الطائرات العسكرية والسفن البحرية العاملة حول تايون بشكل تدريجي.