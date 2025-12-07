 تايوان ترصد 7 سفن بحرية وطائرتين عسكريتين تابعة للصين - بوابة الشروق
الأحد 7 ديسمبر 2025 11:15 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

كمشجع زملكاوي.. برأيك في الأنسب للإدارة الفنية للفريق؟
النتـائـج تصويت

تايوان ترصد 7 سفن بحرية وطائرتين عسكريتين تابعة للصين

تايبيه - د ب أ
نشر في: الأحد 7 ديسمبر 2025 - 10:28 ص | آخر تحديث: الأحد 7 ديسمبر 2025 - 10:28 ص

رصدت وزارة الدفاع الوطني التايوانية سبع سفن بحرية وطائرتين عسكريتين، تابعة للصين حول تايوان بين الساعة السادسة صباح أمس السبت والسادسة صباح اليوم الأحد.

وردا على ذلك نشرت تايوان طائرات وسفنا بحرية وأنظمة صاروخية ساحلية لمراقبة نشاط الصين، حسب وزارة الدفاع الوطني التايوانية. ولم تعبر أي من الطائرتين الصينيتين الخط الفاصل في مضيق تايوان، خلال ذلك الوقت، حسب موقع تايوان نيوز الإخباري اليوم الأحد.

وحتى الآن هذا الشهر، رصدت تايوان طائرات عسكرية صينية 72 مرة وسفنا صينية 41 مرة.

ومنذ أيلول 2020، زادت الصين استخدامها لتكتيكات المنطقة الرمادية بزيادة عدد الطائرات العسكرية والسفن البحرية العاملة حول تايون بشكل تدريجي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك