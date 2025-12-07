الصين وروسيا تجريان ثالث مناورة مشتركة مضادة للصواريخ

قالت وزارة الدفاع الصينية في وقت متأخر من أمس السبت، إن الصين وروسيا أجرتا جولتهما الثالثة من المناورات المشتركة المضادة للصواريخ على الأراضي الروسية في أوائل ديسمبر الجاري.

ووفقا لمنشور على موقع الوزارة على الإنترنت، فإن التدريبات لا تستهدف أي طرف ثالث، كما أنها ليست ردا على أي أوضاع دولية راهنة.

وأجرى البلدان محادثات حول الدفاع الصاروخي والاستقرار الاستراتيجي الشهر الماضي وأجريا تدريبات مدفعية ومضادة للغواصات في بحر اليابان في أغسطس الماضي، وفقا لوكالة رويترز.

ووقعت روسيا والصين شراكة استراتيجية "لا حدود لها" قبل فترة وجيزة من اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022، وتعهدتا بإجراء تدريبات عسكرية منتظمة للتدرب على التنسيق بين قواتهما المسلحة.

وعبر البلدان عن قلقهما إزاء خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبناء درع مضاد للصواريخ يحمل اسم "القبة الذهبية" وعزمه المعلن استئناف تجارب الأسلحة النووية بعد انقطاع دام أكثر من 30 عاما.