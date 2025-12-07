وزير الخارجية السوري: لا اتفاق مع إسرائيل ما دامت تحتل أراضٍ سورية

أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد الشيباني، أن الممارسات الإسرائيلية تشكل عاملا مزعزعا لاستقرار سوريا، مشددا على أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ سورية يجعل التوصل إلى أي اتفاق معها أمرا غير ممكن في المرحلة الحالية.

وخلال جلسة حوارية جمعته بالمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، على هامش منتدى الدوحة، أوضح الشيباني أن بلاده نجحت في كسب دعم عدد من الدول للتوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، لافتا إلى أن الانسحاب من المناطق التي احتلتها إسرائيل بعد 8 ديسمبر 2024 يمثل الخط الأحمر الذي لا يمكن تجاوزه في أي تفاهمات مستقبلية، بحسب موقع روسيا اليوم.

وأشار الوزير السوري إلى التزام دمشق باتفاقية فصل القوات لعام 1974، مؤكدا أنها تعمل بالتنسيق مع واشنطن للحفاظ على نهج سياسي وأمني ثابت.

وأضاف: "إسرائيل ما تزال تحتل أجزاء من الأراضي السورية، ولا يمكن الدخول في اتفاق معها ما دامت تنتهك سيادتنا وتتدخل في شؤوننا الداخلية".

من جانبه، قال المبعوث الأمريكي توماس باراك إن السياسات الغربية المتعلقة بالشرق الأوسط منذ اتفاقية سايكس بيكو كانت "غير صائبة"، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخذ قراراته بشأن الملف السوري بعد دراسة معمقة، واعتبر أن منح الفرصة للرئيس السوري أحمد الشرع كان خطوة محسوبة ضمن رؤيته السياسية.