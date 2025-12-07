هرتسوج: العفو عن نتنياهو شأن إسرائيلي داخلي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

رفض الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعفو عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، وذلك في تصريحات للموقع الإخباري الأمريكي "بوليتيكو" نشرت أمس السبت.

وقال هرتسوج: "أحترم صداقة الرئيس ترامب ورأيه"، وأشاد بدور ترامب في تأمين إطلاق سراح الرهائن من قطاع غزة.

ومع ذلك، أكد أن "إسرائيل ذات سيادة ويجب احترام نظامها القانوني بالكامل".

ويحاكم نتنياهو، منذ أكثر من خمس سنوات، بتهم الاحتيال وخيانة الأمانة والرشوة.

وحث ترامب، هرتسوج مرارا على منح نتنياهو عفوا، بما في ذلك في رسالة حديثة موقعة منه ونشرها مكتب هرتسوج.

وجاء في الرسالة أن ترامب يحترم استقلال القضاء الإسرائيلي ولكنه يعتقد أن التهم الموجهة إلى نتنياهو ذات دوافع سياسية.

كما أثار الرئيس الأمريكي هذه القضية خلال زيارة للبرلمان الإسرائيلي في أكتوبر الماضي.

وأفاد مكتب هرتسوج، اليوم الأحد، بأن نتنياهو قد تقدم رسميا بطلب للحصول على عفو إلى الرئيس الإسرائيلي.

وأوضح هرتسوج، أن الطلب يخضع حاليا لإجراءات تشمل وزارة العدل وفريق المستشارين القانونيين في مكتبه.

وأكد هرتسوج: "هذا بالتأكيد طلب استثنائي، وفوق كل شيء عند التعامل معه سأضع مصلحة الشعب الإسرائيلي في المقام الأول، فرفاهية الشعب الإسرائيلي هي أولويتي الأولى والثانية والثالثة."

وردا على سؤال أحد الصحفيين في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، بشأن ما إذا كان سيستقيل مقابل صدور عفو عنه، قال نتنياهو: "لا".

والتفت نتنياهو، نحو ميرتس قائلا: "إنهم (الصحفيون) مهتمون بمستقبلي، وكذلك الناخبون، وهم من سيقررون بالطبع".

وكان زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، قد دعا هرتسوج إلى عدم إصدار عفو قبل الاستماع أولا إلى اعتراف من نتنياهو وتعبيره عن الندم، إلى جانب تعهده بالانسحاب من الحياة السياسة.