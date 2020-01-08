خلية الإعلام الأمني بالعراق تنفي تسجيل خسائر ضمن قواتها جراء القصف الإيراني

أفادت خلية الإعلام الأمني العراقية بعدم وقوع خسائر ضمن القوات العراقية جراء القصف الإيراني الذي استهدف قاعدتين تضمان قوات أمريكية في العراق.

وذكرت الخلية، في بيان على حسابها على موقع "فيسبوك"، أنه لم يسجل أي خسائر ضمن القوات العراقية".

وأوضحت أن "العراق تعرض من الساعة 0145 وحتى الساعة 0215 فجر اليوم الاثنين الى قصف بـ22 صاروخا ، وقد سقط 17 صاروخاً منها على قاعدة عين الأسد الجوية من ضمنها صاروخين لم ينفجرا في منطقة حيطان غرب مدينة هيت وخمسة صواريخ على مدينة أربيل. وقد سقطت جميعها على مقرات التحالف".