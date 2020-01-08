كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن أصوات جائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2019، والتي فاز بها السنغالي ساديو ماني، مهاجم ليفربول الإنجليزي، في حفل أقيم بمنتجع سهل حشيش، مساء الثلاثاء.

وأشار (كاف) في بيان رسمي إلى أن عملية التصويت تمت على مرحلتين الأولى شارك بها أعضاء اللجنة الفنية والتطوير بالاتحاد الإفريقي وخبراء الإعلام وأساطير القارة السمراء، حيث حل صلاح ثانيا بـ152 صوتا، خلفه الجزائري رياض محرز 130 صوتا، بينما تصدر ماني بـ205 صوت.

وشارك في المرحلة الأولى من مصر، حازم إمام نجم الزمالك السابق، ومصطفى طنطاوي "إعلامي".

أما المرحلة الثانية، شارك بها مدربو وقائدو المنتخبات الإفريقية، ليصل إجمالي أصوات صلاح إلى 325 مقابل 267 لمحرز، و477 لماني.

واختار صلاح لأفضل لاعب إفريقي في المرحلة الثانية من التصويت مدرب وقائد منتخبات مصر وليبيا وإريتريا إضافة إلى مدربي منتخبات سيراليون وتونس وتنزانيا وقائد منتخب موزمبيق.