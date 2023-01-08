وزير خارجية العراق يبحث مع السفير الفرنسيّ استعدادات زيارة السوداني لباريس

بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين، الاستعدادات الجارية لزيارة رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السودانيّ إلى باريس نهاية شهر يناير الجاري، لمُناقشة التحديات الإقليميَّة والدوليَّة وتحقيق المصالح المُشترَكة والتأكيَّد على دور العراق الحيويّ لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.



جاء ذلك خلال لقاء الوزير فؤاد حسين، مع السفير الفرنسيّ في بغداد ايريك شوفالييه، اليوم الأحد، حيث جرى بحث المواضيع ذات الاهتمام المُشترَك بين بغداد وباريس وبما يساهم في تعزيز العلاقات الثنائيَّة بين البلدين، وفقا لبيان للوزارة أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا).



كما تناول اللقاء التنسيق والتعاون لتحقيق الزيارات المُتبادلة عالية المُستوى بين مسؤوليّ كلا البلدين في إطار التعاون الثنائيّ المُشترَك بين البلدين.