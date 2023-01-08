كاموني يقود هجوم أسوان في التشكيل الرسمي لمواجهة البنك الأهلي في الدوري

أعلن أيمن الرمادي، المدير الفني لنادي أسوان، التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة البنك الأهلي في الثالثة إلا الربع عصر اليوم، الأحد، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري الممتاز

ويحتل أسوان، قبل مباراة اليوم، المركز التاسع برصيد 15 نقطة، ويصعد به الفوز اليوم إلى المركز الخامس، فيما يحتل البنك الأهلي المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط.

ويدخل أسوان مباراة اليوم بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: عمرو حسام.

خط الدفاع: علي فتحي، محمد عطوة، أحمد كاستيلو و محمد مصطفى ميدو.

خط الوسط: عماد فتحي، مصطفى عبد الرسول وأحمد خالد.

الهجوم: محمد ناجي جدو، أحمد بلحاج و ديلسون كاموني.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: خالد وليد، إسلام سليمان، إسلام جمال، أحمد دحروج، أحمد بلية، الحسيني سمير، عبد الرحمن عبد النبي، مصطفى عناني، محمود صلاح، محمد حمدي زكي وباي كامارا.