إيران تدين اغتيال القيادي بحزب الله وسام الطويل

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "ناصر كنعاني"، بشدة، العمل المتهور الذي أقدم عليه الكيان الصهيوني"، عبر اغتياله أحد قياديي المقاومة الإسلامية في لبنان "المجاهد وسام حسن طويل".

واعتبر "كنعاني" في تصريح له اليوم الاثنين، "لجوء الكيان الصهيوني إلى عمليات إرهابية جبانة، مؤشرا على ضعف وافلاس عسكري واضح لهذا الكيان، والذي ينجم عن الضربات الموجعة التي وجّهت إلى شوكته المزيفة في ساحات المعركة بما في ذلك قطاع غزة"،بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وحذر المتحدث "المجتمع الدولي، وبما يشمل مجلس الأمن التابع للامم المتحدة، من المحاولات السافرة والمتهورة للكيان الصهيوني في توسيع دائرة الحرب والصراع داخل المنطقة".

وأضاف: "لا شك أن الكيان الصهيوني المجرم وداعميه، يتحملان المسؤولية كاملة عن تبعات هذا السلوك الإرهابي والمتهور".

كانت مسيرة اسرائيلية قد شنت في وقت سابق من اليوم الاثنين، غارة على سيارة بجنوب لبنان استهدفت المسؤول الميداني في حزب الله وسام الطويل.

وقال مسؤول أمني إسرائيلي "وسام الطويل المسؤول في وحدة الرضوان، هو المسؤول عن إطلاق الصواريخ على القاعدة الجوية ميرون يوم السبت".

يذكر أن الجيش الإسرائيلي وحزب الله يتبادلان إطلاق النار عبر الحدود، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان تل أبيب الحرب على قطاع غزة، ردا على هجوم حماس على بلدات إسرائيلية واحتجاز رهائن ونقلهم إلى القطاع.