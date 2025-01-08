بايدن يواصل حماية 2000 دب أشهب رغم اعتراضات الولايات الجمهورية

قال مسؤولو الحياة البرية في الولايات المتحدة اليوم الأربعاء، إن إدارة الرئيس جو بايدن ستواصل حماية نحو 2000 دب أشهب في أربع ولايات تقع بها سلسلة جبال روكي، رغم اعتراضات من الولايات ذات القيادات الجمهورية.

وحصلت وكالة أسوشيتد برس (أ ب) على تفاصيل قرار المؤسسة الأمريكية للأسماك والحياة البرية قبل إعلان مخطط له .

وذكر مسؤولون اتحاديون أيضا أنهم سوف يعيدون تصنيف حالة الدببة الشهباء بحيث يتمكن أصحاب المزارع من إطلاق النار على الدببة التي تقتل الماشية.

كما سينهي المسؤولون حماية الحيوانات في الولايات التي لم تعد موجودة بها، بما في ذلك كاليفورنيا وكولورادو ونيو مكسيكو وأوريجون.