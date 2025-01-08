حاكم كاليفورنيا: حريق غابات أتى على العديد من المباني في لوس أنجليس

هرع رجال الإطفاء إلى احتواء حريق غابات هائل سريع الحركة في سفوح تلال لوس أنجليس التي تنتشر فيها منازل المشاهير مع هبوب عاصفة شديدة على جنوب كاليفورنيا يوم الثلاثاء، مما أدى إلى تأجيج الحريق الذي شوهد على بعد أميال بينما ترك عشرات السكان سياراتهم وهفروا سيرا على الأقدام إلى بر الأمان مع إغلاق الطرق.



وقالت كريستين كراولي، رئيسة قسم الإطفاء في إدارة الإطفاء في لوس أنجليس، إن ما يقرب من 26 ألف شخص في أكثر من 10 آلاف منزل وأكثر من 13 ألف مبنى مهددون بالحريق. قال حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم إن العديد من المباني دمرت بالفعل، على الرغم من أن المسؤولين لم يعطوا رقما دقيقا.

وحذر نيوسوم السكان في جميع أنحاء جنوب كاليفورنيا من افتراض أنهم بعيدون عن الخطر، قائلا إنه من المتوقع أن تكون الرياح أسوأ خلال الساعات القادمة.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تستمر العاصفة الهوجاء لأيام.