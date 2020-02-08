تونس تعتزم تقديم مشروع قرار لمجلس الأمن بشأن فلسطين

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أعلنت الرئاسة التونسية اليوم الجمعة عن اعتزامها تقديم مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي على خلفية خطة السلام الأمريكية بشأن صفقة القرن.

وأبلغت الرئاسة في بيان لها عقب مكالمة هاتفية بين الرئيس قيس سعيد والرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن تونس ستقدم مشروع القرار بعد التشاور مع الدول العربية والدول الداعمة للقضية الفلسطينية.

وستطرح تونس مشروع القرار بصفة رسمية بصفتها عضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي في الفترة الممتدة بين عامي 2020 و 2021.

وكان الرئيس سعيد المناهض للتطبيع مع اسرائيل، انتقد بشدة خطة السلام التي تقدم بها دونالد ترامب ووصفها بمظلمة القرن.

كما شهدت تونس احتجاجات واسعة خطة السلام الامريكية.