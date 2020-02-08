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ماليزيا: «الخطة الأمريكية للسلام» تقدم القدس لإسرائيل على «طبق من فضة»

ترامب ونتنياهو
ترامب ونتنياهو
كوالالمبور - د ب ا
نشر فى : السبت 8 فبراير 2020 - 9:53 ص | آخر تحديث : السبت 8 فبراير 2020 - 9:53 ص

قال مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا، اليوم السبت، إن الخطة الأمريكية المقترحة للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين "غير مقبولة تماما" و"جائرة".

ووفقا لما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، قال مهاتير إن خطة السلام، المعروفة باسم "صفقة القرن" المقترحة من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تقدم مدينة القدس للجانب الإسرائيلي على طبق من فضة، في تجاهل تام لمشاعر ملايين المسلمين والمسيحيين فى العالم.

وأضاف مهاتير، في كلمة خلال افتتاح أعمال المؤتمر الثالث لـ"رابطة برلمانيين من أجل القدس" في كوالالمبور اليوم: "أن هذه الصفقة لن تجلب سوى مزيد من الصراع في المنطقة، وستثير مشاعر غضب مليارات الأشخاص في العالم".

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