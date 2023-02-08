الأهلي يطارد «المعجزة» في «مباراة القرن» أمام ريال مدريد

يخوض النادي الأهلي واحدة من أهم وأبرز مبارياته على مدار التاريخ، وذلك عندما يلتقي بفريق ريال مدريد الإسباني، في التاسعة مساء اليوم، على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، لحساب الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، الجارية في المغرب.

وتعد هذه المباراة هي الأولى تاريخيًا على الصعيد الرسمي بين الأهلي وريال مدريد، إذ سبق أن التقيا في مباراة ودية قبل 22 عامًا على ستاد القاهرة، فاز فيها الأحمر بهدف نظيف، إلا أنها المواجهة الثانية في منافسة رسمية بين العملاق القاهري وحامل لقب دوري أبطال أوروبا، بعد أن التقى مع بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية قبل عامين، وخسر حينها بهدفين دون رد.

ويدخل الأهلي "مباراة القرن" باحثًا عن صناعة "معجزة" بمعنى الكلمة، وتأهل تاريخي لنهائي كأس العالم للأندية، الذي يشارك به للمرة الثامنة في تاريخه، إذ لم يسبق له الوصول للمباراة النهائية في تلك البطولة، على الرغم من تأهله للمربع الذهبي في 4 مناسبات من قبل.

وسيكون بطل القرن الإفريقي أمام ليلة تاريخية حال تمكنه من عبور ريال مدريد، بطل القرن الأوروبي والتأهل للدور نصف النهائي، إذ لم ينجح أي فريق في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية من قبل من إقصاء بطل أوروبا من هذا الدور، وأصبحت مشاركة بطل القارة العجوز في نهائي البطولة عادة لا تتغير في مونديال الأندية.

وطالب مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي لاعبيه بالإيمان بحظوظهم في التأهل للدور المقبل، مُشيرًا إلى أن مواجهات مثل ريال مدريد تظل محفورة في ذاكرة كل من يشارك بها، وأن عليهم إظهار إمكانياتهم وقدراتهم أمام الملايين من المشجعين الذي سيتابعون المباراة في مختلفة أنحاء العالم.

وشدد كولر على ضرورة عدم الرهبة من اسم ريال مدريد ولاعبيه خلال أحداث المباراة، وفي نفس الوقت عدم أخذها بمحمل المواجهات الاستعراضية أو الودية، مُشيرًا إلى أهمية التعامل مع اللقاء بشكل طبيعي، وأن لكل فريق حظوظه في الفوز والعبور للمباراة النهائية.

من جهته، جدد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق بالمغرب رسالته للاعبين، التي طالب فيها بصناعة المستحيل والفوز على ريال مدريد، مُشيرًا إلى أن الوصول للمربع الذهبي ليس نهاية المطاف، وأن النادي عينه على تحقيق ميدالية أفضل من البرونزية التي سبق وأن تُوج بها في 3 مناسبات سابقة.

ووعد الخطيب، المشرف على قطاع الكرة بالنادي الأهلي لاعبي الفريق بالحصول على مكافآت غير مسبوقة في تاريخ النادي والكرة المصرية بشكل عام، حال تحقيق "المفاجأة الكبرى" بالفوز على ريال مدريد، والوصول لنهائي كأس العالم للأندية، للمرة الأولى في تاريخ الأحمر.

وعلى الصعيد الفني، لا يعاني الأهلي من أية غيابات في قائمته، سوى بعض الشكوك التي تحوم حول المهاجم محمود عبد المنعم كهربا، والذي يعاني من إجهاد عضلي، لكنه أكد جهازيته للطاقم الفني، واستعداده للمشاركة في أي لحظة من لحظات المباراة.

ومن المتوقع أن يدخل كولر المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى، ورباعي دفاعي هو علي معلول ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي ومحمد هاني، خلف ثلاثي خط الوسط أليو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي، فيما يقود الهجوم الثلاثي حسين الشحات وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر.

من جهته، يعاني ريال مدريد من غيابات عديدة في مواجهة الأهلي، أبرزها حارس المرمى البلجيكي ثيبو كورتوا، ومواطنه إيدين هازارد، والمهاجم الفرنسي كريم بنزيما، والظهير الأيسر فيرلاند ميندي والمدافع البرازيلي إيدير ميلياتو.

وتحفز تلك الغيابات، النادي الأهلي على تحقيق "المفاجأة الكبرى" في العبور للدور الثاني من كأس العالم للأندية، حتى وإن ظل الفريق الملكي يملك العديد من عناصر القوة، مثل الكرواتي لوكا مودريتش والجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور، والألماني توني كروس، والظهير الأيمن داني كارفاخال.