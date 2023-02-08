أرمينيا وألمانيا تبحثان آفاق تعزيز الحوار السياسي بينهما

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بحث وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان، مع ينس بلوتنر مستشار السياسة الخارجية والأمنية للمستشار الألماني أولاف شولتز، آفاق تعزيز الحوار السياسي والتعاون متبادل المنفعة بين أرمينيا وألمانيا.

جاء ذلك خلال لقائهما في برلين أثناء زيارة ميرزويان لألمانيا، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "أرمنبرس" الأرمينية اليوم الأربعاء نقلا عن بيان وزارة الخارجية الأرمينية.

وناقش الجانبان عددا من القضايا المتعلقة بالأمن والاستقرار الإقليميين، وتم التأكيد على أهمية معالجة القضايا الإنسانية وإلغاء إغلاق ممر لاتشين.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن التعاون بين أرمينيا وألمانيا في المنتديات متعددة الأطراف، فضلا عن القضايا المتعلقة بالشراكة بين أرمينيا والاتحاد الأوروبي.

وفي هذا الصدد، أعرب وزير الخارجية الأرميني عن تقديره البالغ لقرار الاتحاد الأوروبي بشأن نشر بعثة مراقبة طويلة الأمد على الحدود الدولية بين أرمينيا وأذربيجان، وأعرب عن ثقته في أن البعثة ستسهم في إرساء الاستقرار بالمنطقة.