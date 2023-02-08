شولتس وماكرون يلتقيان زيلينسكي في باريس مساء اليوم

علمت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن المستشار الألماني أولاف شولتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيلتقيان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في باريس مساء اليوم الأربعاء.

ويأتي اللقاء في أعقاب زيارة زيلينسكي للعاصمة البريطانية لندن.

وأكد قصر الإليزيه نبأ لقاء باريس.

ومن المتوقع أن يتوجه زيلينسكي بعد ذلك إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في قمة الاتحاد الأوروبي، المقررة هناك.

كان زيلينسكي، وصل إلى لندن في زيارة مفاجئة في وقت سابق اليوم حيث التقى رئيس الوزراء ريشي سوناك، وأعضاء البرلمان. وفي قاعة ويستمنستر، وجه الرئيس الأوكراني الشكر للشعب البريطاني وحكومته على دعم أوكرانيا، وأكد أن بريطانيا كانت حاضرة من اليوم الأول للحرب الروسية الأوكرانية، وقوبلت هذه الجملة بقدر كبير من التصفيق.