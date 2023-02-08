ارتفاع عدد ضحايا زلزال سوريا إلى 2450 قتيلا و4654 مصابا

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب سوريا يوم الاثنين إلى2450 قتيلا و4654 مصابا.

وأكد وزير الصحة السوري حسين غباش أن عدد ضحايا الزلزال في مناطق سيطرة الحكومة السورية ارتفع إلى 1250 وفاة و2054 إصابة في حصيلة غير نهائية، مشيرا إلى أن العمل مستمر بأقصى الطاقات المتاحة.

في حين أن أعداد القتلى في مناطق سيطرة المعارضة في الشمال السوري تجاوز 1200 قتيل وأكثر من 2600 مصاب.

وأكد الوزير في تصريح صحفي الثلاثاء خلال تفقده عمليات الإنقاذ في محافظة اللاذقية أن "الوزارة أرسلت قوافل طبية إلى المحافظات المتضررة تتضمن سيارات إسعاف و28 عيادة متنقلة وهي مجهزة بالمستلزمات والكوادر المؤهلة إضافة إلى سيارات الإمداد بالتجهيزات والمستلزمات والدواء".

وأشار إلى أن كوادر الاستجابة الإسعافية "تسابق الزمن في موقع الحدث وبلغ عددها أكثر من 600 عنصر صحي بمختلف الاختصاصات".

وأضاف أن "جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة في حالة استنفار على مدار الساعة، لافتا إلى أنه يتم التنسيق مع جميع الجهات المعنية ومنها النقابات الصحية التي وضعت نفسها منذ اللحظات الأولى تحت تصرف وزارة الصحة وذلك لتقديم أي استجابة مطلوبة وتم توجيه جميع الأطباء للتواجد في المشافي العامة والخاصة لدعم القطاع الصحي".

وتعتبر مدينتا حلب واللاذقية من أكثر المحافظات السورية تضررا من الزلزال.