قال الدكتور أحمد بدير شعبان، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، إن نسبة النجاح العامة بالشهادة الإعدادية الأزهرية للفصل الدراسي الأول 2024- 2025، بالمحافظة بلغت 97%، وجرى إعلانها عقب اعتمادها من قبل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

وأكد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية خلال الفصل الدراسي الأول بلغ 797 طالبًا وطالبة مبصر وكفيف على مستوى كل مدن المحافظة، تغيب منهم 24 طالبًا وطالبة.

وأشار إلى أنه تقدم للامتحانات من معاهد البنين "مبصر، مستجد، معيد" 203 تلاميذ، تخلف 4، وحضر 199 تلميذًا، وبلغت نسبة النجاح 98.03%، وتقدم للامتحانات من معاهد الفتيات "مبصر، مستجد، معيد "193 تلميذة، تخلف عن الامتحانات 7 تلميذات، وحضر 186، وبلغت نسبة النجاح 96.37%، وتقدم للامتحانات من الفتيات "كفيفة" 2 تخلف واحدة.

فيما تقدم للامتحانات من معاهد البنين والفتيات 396 طالبًا وطالبة "مبصر، مستجد، معيد"، تخلف منهم 11 طالبًا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 97.22%، و2 كفيف وكفيفة تغيب منهم واحد.

كما تقدم رئيس الإدارة المركزية، بالتهنئة إلى تلاميذ الشهادة الإعدادية بكل المعاهد الأزهرية على مستوى المحافظة، متمنيًا لهم مزيد من النجاح والتوفيق.