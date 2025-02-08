وصول الحافلة التي تقل أسرى فلسطينيين مفرج عنهم إلى مدينة رام الله

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بثت فضائية «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، مشاهد حية للحظة وصول الحافلة التي تقل أسرى فلسطينيين أفرج عنهم ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، إلى مدينة رام الله.

وفي وقت سابق، بدأت مصلحة السجون الإسرائيلية، السبت، في إطلاق سراح 183 أسيرا فلسطينيا ضمن الدفعة الخامسة للمرحلة الأولى لصفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل.

يأتي ذلك بعدما سلمت حركة حماس 3 أسرى إسرائيليين ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وهم: إلياهو داتسون يوسف شرابي، وأور أبراهم ليشها ليفي، وأوهاد بن عامي.

وانتشر عناصر من حركة حماس في منطقتين مختلفتين بقطاع غزة، لتنفيذ الدفعة الخامسة من عملية تبادل الأسرى.

ووجه الأسرى الإسرائيليون رسالة من على منصة الإفراج، إذ طالب أحدهم عائلات الأسرى بمواصلة جهودها لإتمام الصفقة، مطالبا الحكومة الإسرائيلية بأن تسير في مفاوضات المرحلة الثانية.

كما دعا إلى إتمام مراحل اتفاق وقف إطلاق النار الثلاث.