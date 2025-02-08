تحت رعاية محافظ البنك المركزى المصرى حسن عبدالله يعقد اتحاد المصارف العربية برئاسة محمد الإتربى بالتعاون مع البنك المركزى المصرى ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب واتحاد بنوك مصر، المؤتمر العربى الأول لمكافحة الاحتيال خلال الفترة من 21-23 فبراير 2025 بمشاركة اكثر من 300 شخصية قيادية من 16 دولة عربية وأجنبية.

وصرح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية دكتور وسام فتوح أن هذا المؤتمر الدولى الذى يأتى فى زمانه ومكانه يهدف إلى التباحث ومناقشة مخاطر الممارسات الاحتيالية الناشئة عن مختلف الأحداث التى يتعرض لها العالم وانعكاساتها على مصارفنا ومؤسستنا العربية، كما سيتم خلاله تسليط الضوء على تداعيات الأزمات العالمية المتتالية وتبيان المخاطر والتحديات الأساسية التى تواجه المهنة المصرفية العربية فى ظل المخاطر الجيوسياسية، وكذلك مناقشة سبل تطوير إدارات مكافحة الاحتيال والجريمة المالية فى المصارف والمؤسسات العربية لكى تواكب جميع الإجراءات والتحديات المستجدة وتكامل قطاعات الرقابة داخل مصارفنا العربية وخلق بيئة آمنة وأفضل السبل فى تأهيل وإعداد الكوادر المصرفية لمواكبة التحديات المستجدة والطارئة.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر استراتيجيات مكافحة الاحتيال فى القطاع المصرفى المصرى.

والعملات النقدية وخصائص تأمينها والتعرف عليها وخدمات الترميز وأفضل الممارسات الدولية للحد من مخاطر الاحتيال المحتملة ودور قطاعات الرقابة بالبنوك فى مكافحة الاحتيال.