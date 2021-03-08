الرئيس العراقي: زيارة بابا الفاتيكان رسالة تضامن إنسانية كبيرة

وصف الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الاثنين، زيارة بابا الفاتيكان فرنسيس للعراق بأنها: "تمثل رسالة تضامن إنسانية كبيرة".



وقال في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أذاعتها الوكالة الوطنية العرقية للأنباء: "تواجد البابا بيننا سيبقى في قلوب جميع العراقيين".



وكان بابا الفاتيكان فرنسيس قد غادر بغداد متوجها إلى روما، في ختام زيارة للعراق استغرقت ثلاثة أيام التقى خلالها رئيس الجمهورية برهم صالح، وأقام قداسا في كنيسة مار يوسف، وأجرى لقاء تاريخيا مع المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني في النجف، ثم زار معبد "زقورة أور" الأثري في ذي قار حيث شارك في تجمع للأديان، ثم زيارة لنينوى وأربيل حيث أقام القداس الأكبر.