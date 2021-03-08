مأموريات من الأحوال المدنية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لمواطنين بمحال إقامتهم

وجه قطاع الأحوال المدنية، مأمورية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لعدد من المواطنين بمحال إقامتهم، تنفيذا لتوجهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق؛ بسرعة الاستجابة والتعامل الإيجابي مع البلاغات ذات الطابع الإنساني.

حيث لبى قطاع الأحوال المدنية بإشراف اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية، التماس عدد من الحالات الإنسانية لكبار السن وغير القادرين على الحركة وذوي الاحتياجات الخاصة والحالات المرضية، وتقديم المساعدة لهم في استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى الخاصة بهم، وتم إيفاد مأموريات خارجية تابعة للقطاع بمحال إقامتهم أو المستشفيات، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراج بطاقة الرقم القومي الخاصة بهم وتسليمها لهم.

يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الخدمية من خلال التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني، وحرصا من وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.