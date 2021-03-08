الدبيبة: يجب تمكين الحكومة الليبية من مباشرة مهامها الصعبة على الفور



ألقى رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الاثنين، كلمة موجهة لأعضاء مجلس النواب بمناسبة عقد جلسة خاصة للنظر في منح الثقة للحكومة، مشددًا على أهمية تمكين الحكومة من مباشرة مهامها الصعبة على الفور، وعدم تأجيل نيل الثقة إلى مرحلة أخرى.



وقال الدبيبة، في مقطع فيديو بثته الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الليبي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الأحد، إن «عرقلة المسار الانتخابي الذي أوصت به مخرجات جينيف، وحرمان الشعب من إجراء انتخابات نزيهة، يزيد من معاناة الشعب الليبي».



وأضاف أن «الحكومة الجديدة تعمل كجيش من الخدم للشعب الليبي، وتعالج أزمة الكهرباء وتحرك عجلة الاقتصاد لإنهاء أزمة الطوابير»، مؤكدًا أن «مسار تشكيل الحكومة لم يكن بالأمر الهين والسهل».