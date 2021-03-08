الجيش اليمني يحقق انتصارات جديدة في تعز وقتلى في صفوف الحوثيين

حققت قوات الجيش اليمني، انتصارات جديدة في محافظة تعز جنوبي غرب البلاد وسط انهيارات وخسائر كبيرة في صفوف الميليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، اليوم الاثنين، أن الجيش الوطني خاض معارك عنيفة ضد ميليشيا الحوثي في جبهة مقبنة، تمكن خلالها من تحرير قرية القشعة ومفرق المطاحن وتبة القاعدة بعزلة القحيفة والسيطرة ناريًا على منطقة الكويحة وجبل المطار.

وأضاف أن المعارك ما تزال على أشدها وسط تقدم ثابت للجيش وفرار واسع في صفوف عناصر الميليشيات، مؤكدًا أن المشرفين الحوثيين لجأوا إلى إطلاق النار على عناصرهم الفارين من المعركة والاشتباك معهم في الخطوط الخلفية.

وأوضح أن العشرات من عناصر ميليشيا الحوثية سقطوا بين قتيل وجريح، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات القتالية، فيما تمكنت قوات الجيش من أسر مجموعة من عناصر الميليشيا.