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إصابة ضابط شرطة وزوجته في انقلاب سيارة بأسوان

صورةأرشيفيه
صورةأرشيفيه
حمادة بعزق
نشر في: الإثنين 8 مارس 2021 - 4:14 ص | آخر تحديث: الإثنين 8 مارس 2021 - 4:14 ص

أصيب ضابط شرطة وزوجته في حادث إنقلاب سيارة ملاكى أمام مدخل قرية الغنيمية بمركز إدفو شمال المحافظة مساء اليوم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وكان مرفق اسعاف اسوان، قد تلقى إخطارا، يفيد وقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكى ما اسفر عن اصابة ضابط وزوجته، وتم الدفع بسيارتين إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين ان الحادث نجم عنه إصابة ضابط شرطة يدعى أ. ع. م، 40 سنة وزوجته إ. ع. م، 28 سنة وتراوحت الإصابات ما بين كدمات وكسور.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

 

 

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