بايدن: بوتين لا يمكن أبدا أن يخرج منتصرا من الحرب في أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يمكن أبدا أن يخرج منتصرا من الحرب في أوكرانيا وفقا لأي سيناريو.

وقال بايدن في خطاب ألقاه اليوم الثلاثاء في البيت الأبيض، فى معرض إعلانه عن فرض حظر على واردات الولايات المتحدة من منتجات النفط والغاز والطاقة الروسية، إن "أوكرانيا لن تكون انتصارا لبوتين أبدا، ربما أمكنه الاستيلاء على مدينة لكنه لن يكون قادرا أبدا على الاحتفاظ بالبلاد".

وأضاف بايدن أن الأوكرانيين سيدافعون عن حريتهم وديمقراطيتهم وحياتهم، "ولن يسمحوا لبوتين أن يأخذ ما يريده ببساطة".

ورأى أن روسيا ستخرج من الحرب في النهاية وهي ضعيفة بينما سيصبح باقي العالم أقوى.

وقال بايدن إن حرب بوتين تسببت حاليا في قدر هائل من المعاناة وخسائر لا داعى لها في الأرواح البشرية "لكن بوتين يبدو عازما على مواصلة طريقه القاتل مهما كانت التكلفة".