البنتاجون: بوتين يحاول تجنيد مقاتلين أجانب للقتال في أوكرانيا

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، جون كيربي، لمراسل شبكة CNN جايك تابر، إن البنتاجون يعتقد أن التقارير بشأن محاولة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تجنيد مقاتلين أجانب للقتال في أوكرانيا نيابة عن القوات الروسية، صحيحة.

وأضاف: «لدينا مؤشرات تؤكد هذه التقارير بأنهم يحاولون تجنيد مقاتلين أجانب، خاصة مع وجود أكثر من 150 ألف جندي، وتوقف تقدم القوات الروسية داخل أوكرانيا، لا سيما في الشمال، ما جعل بوتين يجد أنه من الضروري محاولة تجنيد مقاتلين أجانب من أجل حربه».

وفي سياق متصل، أعلن كيربي أنه سيتم نشر 500 جندي أمريكي في بولندا ورومانيا وألمانيا واليونان لتعزيز حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال إن هؤلاء الجنود سيدعمون القوات الأمريكية الموجودة بالفعل في أوروبا ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا، وأكد: «هذه قوات دفاعية».

وتقترب الحرب الروسية من إتمام أسبوعها الثاني، وقد خلّفت موجات نزوح كبيرة للغاية، كما أنّ أعباء إنسانية كبيرة خلفتها الحرب التي لا يلوح في الأفق نهاية قريبة لها.

وأعلنت سفارة موسكو لدى مينسك، مساء أمس الاثنين، عن اختتام الجولة الثالثة من المفاوضات بين الحكومة الروسية والسلطات الأوكرانية في بيلاروس.

وجرت المفاوضات في منطقة بيلافيجسكايا بوشا، التي استضافت الجولة الثانية من العملية التفاوضية يوم 3 مارس، واستمرت نحو 3 ساعات.

من جانبه قال الوفد الأوكراني المفاوض، إن الجولة الثالثة من المفاوضات مع روسيا لم تسفر عن نتائج من الممكن لها أن تحسن الوضع، لافتًا إلى أن هناك تقدمًا طفيفًا في المفاوضات مع الروس بشأن الممرات الآمنة.