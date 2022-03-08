 تشكيل إيسترن كومباني في مواجهة إنبي في الدوري   - بوابة الشروق
الثلاثاء 8 مارس 2022 2:31 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد دعوات تنظيم النسل.. برأيك: ما هو عدد الأبناء الملائم للأسرة؟
النتـائـج تصويت

تشكيل إيسترن كومباني في مواجهة إنبي في الدوري  

شريف أبو حمد
نشر في: الثلاثاء 8 مارس 2022 - 2:22 م | آخر تحديث: الثلاثاء 8 مارس 2022 - 2:22 م

 أعلن علاء عبد العال المدير الفني لإيسترن كومباني عن تشكيل فريقه لمباراة إنبي اليوم ضمن مواجهات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز .

وجاء التشكيل على النحو التالي :

حراسة المرمى: أحمد بوسكا. 

خط الدفاع: الحسيني طه- كمال أبو الفتوح- أحمد عبد الموجود (جوده) - محمد صالح. 

 خط الوسط: عبدالعزيز موسى - محمد ناصر (مودي)-أحمد متعب.

خط الهجوم: فراس بن عيفية - عماد ميهوب - أحمد أوفا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء :

عمرو حسام - صابر الشيمي  - أيمن غباشي  - أحمد حمزاوي  - عمر أحمد فاروق (ميره) -أحمد تمساح - محمود نعيم - أحمد داهش - بليل آيت مالك.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك