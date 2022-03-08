تشكيل إيسترن كومباني في مواجهة إنبي في الدوري  

أعلن علاء عبد العال المدير الفني لإيسترن كومباني عن تشكيل فريقه لمباراة إنبي اليوم ضمن مواجهات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز .
وجاء التشكيل على النحو التالي :
حراسة المرمى: أحمد بوسكا.
خط الدفاع: الحسيني طه- كمال أبو الفتوح- أحمد عبد الموجود (جوده) - محمد صالح.
خط الوسط: عبدالعزيز موسى - محمد ناصر (مودي)-أحمد متعب.
خط الهجوم: فراس بن عيفية - عماد ميهوب - أحمد أوفا.
ويتواجد على مقاعد البدلاء :
عمرو حسام - صابر الشيمي - أيمن غباشي - أحمد حمزاوي - عمر أحمد فاروق (ميره) -أحمد تمساح - محمود نعيم - أحمد داهش - بليل آيت مالك.