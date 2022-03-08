تشكيل إيسترن كومباني في مواجهة إنبي في الدوري  

جورج وسوف على كرسي متحرك في أحدث ظهور له

بعد الإعلان عن تحويل قصة حياته لمسلسل.. الشروق تنشر فصول من دفتر حكايات عمر الشريف

محمود العسيلي يطرح أغنية «فى مكان ما»

هيثم دبور يحصل على حقوق تحويل مذكرات عمر الشريف إلى مسلسل درامي