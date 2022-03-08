المهنية للمعلمين وقوى عاملة مصر يطلقان معايير اعتماد جديدة لبرامج تدريب التعليم الفني

وقعت الأكاديمية المهنية للمعلمين بالتعاون مع مشروع "قوى عاملة مصر" (Workforce Egypt) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) مذكرة تفاهم لدعم وتنفيذ أنشطة المشروع الخاصة بالتنمية المهنية لمعلمي التعليم الفني في كل المجالات.

وقع مذكرة التفاهم الدكتور محمد جاد، مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، وجوزيف غانم، مدير مشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية (USAID) بحضور نخبة من المتخصصين من الأكاديمية والمشروع.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى دعم وتنفيذ أنشطة مشروع قوى عاملة مصر في مجال تدريب وتأهيل مجموعة من المدربين الرئيسيين واعتمادهم وإعداد مجموعة من الحقائب التدريبية واعتمادها وتأهيل مجموعة من المعلمين للحصول على شهادة الصلاحية وفقا للمعايير الخاصة بذلك بالتعاون مع الأكاديمية المهنية للمعلمين.

وقال الدكتور محمد جاد مدير الأكاديمية، فى تصريحات عقب توقيع المذكرة، ان المشروع سيقوم بتنفيذ عدد من الأنشطة بالتنسيق مع الأكاديمية المهنية للمعلمين تتضمن عقد ورش عمل لإعداد معايير جديدة لاعتماد خدمات التنمية المهنية للتعليم الفني (البرامج التدريبية، المدربين، ومراكز التدريب) واستحداث وتطوير مجموعة من البرامج التدريبية وفقا لنظام التعليم القائم على الجدارات واعتمادها، كما يقوم المشروع بتأهيل مجموعة من المدربين الرئيسيين في المجالات التربوية والتخصصية والتعليم الرقمي للحصول على الاعتماد في مجال التدريب بالتعاون مع الأكاديمية المهنية للمعلمين وتأهيل عدد من معلمي التعليم الفني والمشاركة في تحديد متطلبات الحصول على شهادة الصلاحية لمعلمي التعليم الفني مع الأكاديمية المهنية للمعلمين.

وأضاف أن هذه المذكرة تأتي حرصاً من مشروع قوى عاملة مصر على تنمية مهارات معلمي التعليم الفني ً ورفع كفاءة سوق العمل المصرية ودعم الاقتصاد المصري وتحسين فرص العمل من خلال سد الفجوة بين متطلبات السوق وخريجى التعليم الفنى وكذلك الارتقاء بمهارات الشباب فى الفئة العمرية المستهدفة وخاصة الإناث منهم، لذلك تم توقيع مذكرة التفاهم مع الأكاديمية المهنية للمعلمين كجهة مسئولة عن منح شهادات الصلاحية اللازمة للتعيين والترقي ودعم التنمية المهنية للمعلمين واعتماد خدمات التنمية المهنية.

وقال جاد، إن الأكاديمية المهنية للمعلمين تقوم بإعداد معايير جديدة لاعتماد خدمات التنمية المهنية للتعليم الفني (البرامج التدريبية، المدربين، ومراكز التدريب) والمشاركة في تطوير البرامج التدريبية طبقا لمنهجية التعليم القائم على الجدارات لدعم التنمية المهنية لمعلمي التعليم الفني والإدارة المدرسية والتوجيه الفني بالتعاون مع مشروع قوى عاملة مصر.

وأضاف أنه يتعين على الأكاديمية اعتماد البرامج التدريبية التي يتم تطويرها والمراكز التدريبية التي يتم إنشاؤها من قبل مشروع قوى عاملة مصر والتي تستوفي معايير الاعتماد الجديدة وكذلك المدربين الذين يتم إعدادهم من خلال مشروع قوى عاملة مصر بما فيهم المدربين الرئيسيين في كل التخصصات وأخيرا يتم إصدار شهادة اجتياز للبرامج التدريبية المنفذة من قبل مشروع قوى عاملة مصر بالتعاون مع الأكاديمية المهنية للمعلمين بعد دفع الرسوم المقررة من قبل طالب الشهادة.

وأشار إلى تشكيل لجنة تنسيقية من الأكاديمية والمشروع لتتولى التخطيط والتنسيق لتنفيذ كل الأعمال والأنشطة الواردة في هذه المذكرة برئاسة السيد مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين وعضويين من الأكاديمية.

من جهته، أكد جوزيف غانم، مدير مشروع قوى عاملة مصر، أن الشراكة الناجحة مع الأكاديمية المهنية للمعلمين التي تم تشيدها أثناء مشروع "تحسين القوى العاملة وتعزيز المهارات" (WISE) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، كان لها الفضل في فتح العديد من الأبواب المغلقة للمعلمين وللكثير من فرص التدريب المعززة.

وقال إن دعم وتطوير التعليم، وتحقيق جودته بما يسهم في أعلى معدلات للتنمية، عن طريق الاعتماد على ركائز: الجودة، ومواءمة البرامج لاحتياجات سوق العمل، والارتقاء بكفاءة المعلمين والمدربين، وإشراك أصحاب العمل، وتغيير النظرة المجتمعية نحو التعليم الفني.