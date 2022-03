وزير الخارجية الأوكراني: روسيا تحتجز 300 ألف مدني كرهائن في ماريوبول

قال وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، إن روسيا تحتجز 300 ألف مدني كرهائن في ماريوبول، وتمنع الإجلاء الإنساني رغم الاتفاقات المبرمة، بوساطة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأضاف في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الثلاثاء: «مات طفل أمس بسبب الجفاف، جرائم الحرب جزء من استراتيجية روسيا المتعمدة، وأحث جميع الدول على أن تطالب علنًا بإتاحة روسيا الإجلاء الآمن للمدنيين»

Russia holds 300k civilians hostage in Mariupol, prevents humanitarian evacuation despite agreements with ICRC mediation. One child died of dehydration (!) yesterday! War crimes are part of Russia’s deliberate strategy. I urge all states to publicly demand: RUSSIA, LET PEOPLE GO!