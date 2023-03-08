مطارات بريطانيا تتعرض للفوضى بسبب عاصفة ثلجية

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تعطلت الرحلات الجوية في المطارات الرئيسية في العاصمة البريطانية لندن اليوم الأربعاء، بسبب الظروف الجوية في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وتعطلت الرحلات الجوية في مطارات هيثرو وجاتويك وسيتي؛ حيث تتعرض المملكة المتحدة لموجة من تساقط الثلوج، بحسب صحيفة "اكسبريس" البريطانية.

ومن المرجح أن يزداد الوضع سوءًا؛ حيث يحذر مكتب الأرصاد الجوية من أن بريطانيا يمكن أن تتعرض للمزيد من الثلوج خلال الأيام القادمة.

وتظهر لوحة الوصول في مطار جاتويك أن جميع الرحلات الجوية تقريبًا قد تأخرت أو ألغيت.

وحتى الآن، تم إلغاء أربع رحلات في مطار جاتويك.

وفي الوقت نفسه، تم إلغاء 25 رحلة وصول على الأقل في مطار هيثرو، ولم يتم تأكيد ما إذا كانت الإلغاءات ناتجة عن الظروف الجوية السيئة، كما علق مطار بريستول جميع الرحلات الجوية.

وتم تحذير الركاب من حدوث تأخيرات شديدة بسبب تحذير الطقس باللون الأصفر في جميع أنحاء الجنوب الغربي من البلاد.

ويقول مطار بريستول إن فريقه يعمل بجد لإزالة الثلوج، لكن لن تكون هناك رحلات جوية حتى الساعة 11 صباحًا على الأقل.

وقال في بيان: "يُنصح الركاب بالاتصال بشركات الطيران الخاصة بهم للحصول على معلومات محددة عن الرحلة قبل السفر إلى المطار ويرجى توخي مزيد من الحذر".

ومن المتوقع أيضًا أن تتعطل وسائل النقل الأخرى في المملكة المتحدة.