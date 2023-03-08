معلول: أرضية برج العرب لم تساعد الترجي على فرض أسلوبه أمام الزمالك

أكد نبيل معلول المدير الفني لفريق الترجي التونسي أن فريقه أمامه 6 نقاط في مباراتي شباب المريخ السوداني وشباب بلوزداد وسيسعى للفوز بجميع النقاط المتبقية له في دور المجموعات.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب لقاء الزمالك اليوم :" قمنا بتغيير التكتيك بين شوطي المباراة وسجلنا هدف أعادنا للقاء، وتغييراتي كانت كلها هجومية وظهرت مساحات خلف دفاع الفريق واستغلها الزمالك وسجل".

وتابع نبيل معلول قائلا :" عندما تكون الرغبة موجودة تجعل العوامل الفنية والبدنية أفضل، وحذرنا من مواجهة الزمالك وأكدنا أنها ستكون صعبة لإحياء أمال المنافس من جديد، وكانت هناك رغبة لدى لاعبي الأبيض".

وأضاف المدير الفني قائلا :" الزمالك خاض اللقاء بنفس طريقة مباراة الذهاب ولكن مع اختلاف اللاعبين، كما أن أرضية الملعب كانت سيئة ولم تساعدنا على فرض أسلوبنا ولم تساعد الزمالك رغم فوزه".

وقال معلول :" افتقدنا بن حميدة الظهير الأيسر اليوم، وهو يمثل جبهة قوية مع الهوني، والزمالك استغل المساحات لتحقيق الفوز"

. وبسؤاله عن إمكانية لعب الترجي مع شباب بلوزداد لتحقيق التعادل لإقصاء الزمالك من البطولة، قال المدير الفني :" الترجي بعيد عن هذه الحسابات، كيف سيحترمني اللاعبون إذا طالبتهم باللعب على التعادل، الثقة ستنتهي ولن يحترموني".

وأضاف :" قلت في البداية أن الفريق لن يتنازل عن الـ 6 نقاط المتبقية، نحن لم نخسر منذ 15 مباراة واليوم أول هزيمة للفريق".

وقال نبيل معلول :" أهنيء الزمالك كان أفضل منا اليوم ولديهم الرغبة،و لم يكن لدينا ثقة زائدة، ومثل هذه المباريات تُحسم على جزئيات صغيرة، الاحترام دائمًا موجود مهما كان أسم المنافس".

واختتم المدير الفني حديثه قائلا :" الزمالك لعب بثلاثي محور دفاع وأخرجوا الجناحين من اللقاء، ونحن كنا نهاجم لأن الفريق الذي يتأخر في النتيجة لا يفرق معه الخسارة بهدف أو هدفين".

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على الترجي التونسي بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ورفع الأبيض رصيده إلى 4 نقاط يحتل بهم المركز الثالث في حين توقف رصيد الفريق التونسي عند 9 نقاط يتصدر بهم المجموعة.