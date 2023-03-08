 ألكمار يهزم لاتسيو في عقر داره ويقترب من دور الثمانية لدوري المؤتمر الأوروبي - بوابة الشروق
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ألكمار يهزم لاتسيو في عقر داره ويقترب من دور الثمانية لدوري المؤتمر الأوروبي

د ب أ
نشر في: الأربعاء 8 مارس 2023 - 1:42 ص | آخر تحديث: الأربعاء 8 مارس 2023 - 1:42 ص

وضع فريق ألكمار الهولندي قدما في دور الثمانية لدوري المؤتمر الأوروبي، بفوزه على مضيفه لاتسيو الإيطالي 2 /1، مساء الثلاثاء، في ذهاب دور الستة عشر.

وبدا لاتسيو في طريقه لحسم الفوز مبكرا بعد أن تقدم بهدف في الدقيقة 18 عن طريق مدافعه البلجيكي لويس بيدرو كافاندا إثر تمريرة من زميله ماتيا زاكاني.

لكن في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، أدرك المهاجم اليوناني فانجيليس بافليديس التعادل لألكمار، مستغلا تمريرة يسبر كارلسون.

وفي الدقيقة 62 سجل المدافع المجري ميلوس كيركيز الهدف الثاني للفريق الهولندي، بعد تمريرة حاسمة أخرى من يسبر كارلسون.

ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب على ملعب ألكمار يوم 16 مارس الجاري.


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