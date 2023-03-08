اليمن: ندعم الجهود الدولية لتجنيب الشعب الأوكراني ويلات الحرب

أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن عثمان مجلي دعم بلاده لجهود السلام والمبادرات الدولية لإنهاء الحرب وتجنيب الشعب الأوكراني ويلات ومعاناة الحرب.

وأضاف مجلي - خلال لقائه ، ممثل الرئيس الأوكراني الخاص للشرق الأوسط وإفريقيا، مكسيم سوبخ على هامش اجتماعات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس للدول الأقل نموا المنعقد في الدوحة حسبما أفادت قناة اليمن الفضائية - "لأننا نعرف المعاناة التي تخلفها الحروب والتي يعيشها شعبنا اليوم جراء العدوان الحوثي، لذا ننشد السلام لكم وللشعب الأوكراني وللعالم أجمع".

ونوه مجلي إلى ضرورة تنسيق المواقف للضغط على المجتمع الدولي لتصنيف الحوثي كجماعة إرهابية.

ومن جانبه، أكد سوبخ حرص بلاده على دعم القضية اليمنية والتنسيق في مختلف المجالات في إطار الأمم المتحدة، لافتا إلى أن اليمن سيجتاز هذه المرحلة الصعبة ويعود اليمن قويا متماسكا.

