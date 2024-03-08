إحالة 11 موظفا بوحدة دمشير في مركز المنيا للتحقيق

رئيس الغرف التجارية: انخفاض أسعار بعض السلع تدريجيا بعد الإعلان عن التعويم

البنك الأهلي: إقبال كثيف على بيع الدولار.. وعمليات الاستبدال في يومين لم تحدث منذ شهرين

بنك مصر: الاكتتاب على شهادات الـ30% منقطع النظير.. والإقبال على بيع الدولار كبير جدا