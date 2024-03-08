 إحالة 11 موظفا بوحدة دمشير في مركز المنيا للتحقيق - بوابة الشروق
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إحالة 11 موظفا بوحدة دمشير في مركز المنيا للتحقيق

ماهر عبد الصبور
نشر في: الجمعة 8 مارس 2024 - 9:52 م | آخر تحديث: الجمعة 8 مارس 2024 - 9:52 م

وافق عامر طه، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، على إحالة 11 من العاملين بقرية دمشير دائرة المركز، للشئون القانونية للتحقيق معهم لغيابهم بدون عذر وتركهم العمل.

جاء ذلك أثناء المتابعة المستمرة لسير العمل بالوحدات القروية المحلية والأحياء وإدارات الخدمات من الصحة والتعليم والتموين؛ للوقوف على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

ووجه رئيس مركز ومدينة المنيا، نائبه إكرام محمد، بمتابعة سير العمل بقرية دمشير لمتابعة مدى انضباط العاملين بالقرية، وكذلك متابعة سير العمل بقطاعات النظافة والإنارة، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على سلامتهم من انتشار الأمراض والأوبئة.

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