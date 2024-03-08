شراب الذرة عالى الفراكتوز هو أكثر أنواع السكر شيوعًا فى الأطعمة المصنعة، ومنها بالطبع كل أصناف الجاتوه والتورتة والمشروبات السكرية المختلفة.



<< الفراكتوز موجود بصورة طبيعية فى الفواكه والخضراوات والعسل.



ويشكل نحو خمسين بالمائة من سكر المائدة (السكروز) إلى جانب السكر الأكثر شهرة (الجلوكوز).



<< من المعروف أن الجلوكوز يحفز إفراز هورمون الإنسولين لكن الفراكتوز ليس له نفس القدرة.



<< زيادة الفراكتوز والإفراط فى تناوله ليس صحيًا على الإطلاق إذ إنه يتحول إلى جلوكوز فى الكبد. إذا زاد مقداره بدرجة كبيرة فإن الكبد ينتج حمض اليوريك والدهون الثلاثية تلك التى تتسبب فى أمراض الكبد الدهنية ومرض النقرس وأمراض شرايين القلب.



<< يرتبط ارتفاع نسبة الفراكتوز المضاف بما يعرف بزيادة مقاومة الإنسولين التى تزيد من تعقيدات مرض السكر من النوع الثانى.



كما أنه دون شك يسهم فى الإصابة بالسمنة نظرًا لارتفاع السعرات الحرارية فى كل ما يستخدم فى إعداد حلويات.



<< تحتوى الفواكه والخضراوات على نسب متفاوتة من الفراكتوز والجلوكوز إلا أنها غالبًا ما تقف عند حدود خمسين بالمائة لكل منهما.



لكنها أيضًا تحتوى على الماء والألياف والفيتامينات والمعادن المختلفة الأمر الذى يجعل ضرر السكريات فيها أقل من تناولها فى أنواع الحلويات والجاتوه والكعك.



لذا فإن تناول الفاكهة والخضراوات الطازجة هو الأفضل دائمًا إذ لا يسهم فى زيادة الوزن بل قد يحدث أثرًا مرغوبًا عكسيًا.



<< الفراكتوز الطبيعى فى الفاكهة والخضراوات يعد أفضل من تناوله كشراب سكرى أو استخدامه فى صنع الحلوى خاصة للأطفال.